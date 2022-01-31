Вологодские синоптики обещают аномальное начало февраля

31.01.2022 [Общество]

Вологодская область, как и в конце минувшей недели, находится под влиянием обширного циклона. Такая ситуация будет сопровождаться облачной погодой с небольшим, временами умеренным снегом. Вынос теплых воздушных масс будет способствовать повышению температуры в западных и центральных районах до -2 -3 градусов. В целом, по словам синоптиков, положительная аномалия среднесуточной температуры в эти дни будет достигать 8 градусов.

Только со второй половины недели регион будет находиться вдали от влияния циклонов, поэтому вологжан ожидает небольшая передышка от осадков. В ночь на пятницу, 4 февраля, температура воздуха понизится до -15 градусов. Следующая ночь станет еще холоднее.

Однако в выходные дни, по предварительным данным, на территорию области начнет прорываться теплый фронт очередного североатлантического циклона, это вновь приведет к усилению осадков и повышению температуры.

 

Тэги: погода, циклон, аномалия

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