В Кадуйском районе спасли мужчину, который сутки провел в лесу

31.01.2022 [Происшествия]

В Кадуйском районе в ходе поисковой операции спасен 67-летний житель деревни Малафеево. Как оказалось, мужчина сутки провел в лесу.

Пропажу деревенского жителя обнаружили его соседи. По их словам, мужчина ушел из дома и не вернулся.

«На поиски вместе с сотрудниками полиции отправился начальник 15 пожарно-спасательной части Роман Цветков. Подъехав к деревне на снегоходе и осмотрев местность, спасатели увидели ведущие в лес следы. Ведя снегоход по следу, через некоторое время был обнаружен лежащий на снегу мужчину. Подъехав ближе, поняли, что это и есть пропавший», — рассказали в региональном управлении МЧС.

Мужчина, проведя около суток в лесу, был жив. Участники поисково-спасательной операции отвезли его домой, где спасенному была оказана медицинская помощь.

Тэги: спасение, лес/пропал

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