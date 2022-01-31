Должникам оставят прожиточный минимум при взыскании задолженности

С 1 февраля 2022 года будет реализовано право на ежемесячное сохранение средств в размере прожиточного минимума, установленного на территории России, при взыскании задолженности.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, — пояснили в управлении федеральной службы судебных приставов по Вологодской области.

В заявлении необходимо указать свои данные — фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

«В случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится. Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ», - рассказали в пресс-службе УФССП.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума. При этом сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.

Указанные изменения введены законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Образец заявления о сохранении прожиточного минимума размещен на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области www.r35.fssp.gov.ru.