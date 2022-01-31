Письма из блокадного Ленинграда представлены на выставке в Череповце

Выставка «Письма в Череповец» открылась на днях в Выставочном зале «Парка Победы» в городе металлургов. Мероприятие приурочено к 78-летию со Дня снятия блокады Ленинграда.

Основой выставки стал архив семьи Капуриных. Александр Николаевич Капурин работал токарем на ленинградском заводе, а его жена Серафима Ивановна и сын Миша перед началом войны уехали отдыхать в Череповец.

– Письма, отправленные Александром Капуриным из Ленинграда в Череповец, стали отражением трагических событий в истории страны и хроникой тяжелой жизни осажденного города. Отец семьи остался один в блокадном городе и писал письма своим родным в Череповец. Не пережив войны, он умер в Ленинграде в 1942 году, так и не встретившись с родными и не встретив победу. А документальные письма, в которых описаны ленинградские события, остались в семейном архиве и теперь служат напоминанием о той страшной разлуке и войне, – рассказывают сотрудники Череповецкого музейного объединения.

Организаторы выставки предлагают посетителям узнать о событиях блокадного Ленинграда на примере истории одной семьи.

«...в Ленинграде пробудился дух патриотизма, люди горят ненавистью к фашистам, люди верят в победу» — напишет Александр Николаевич в самом начале войны, 24 июня 1941 года.

Его жена Серафима все это время будет искать повод встретиться с мужем. В ответ он ей напишет:

«Ты хочешь в Ленинград, а вот я бы так лучше уехал куда-нибудь, ведь все же изменилось. <...> В районе театра боевых действий рыть траншеи опаснее, чем в Череповце…» (11 августа 1942 года)

Со временем письма Александра становятся более короткими, емкими и менее радостными, а долгожданная встреча не сбудется.

Выставку дополнили экспонаты из фондов музейного объединения и графические работы художника Алексея Пахомова.

Посетить выставку можно до 31 марта по адресу: Череповец, ул. Протоиерея Георгия Трубицына, 1. Запись на посещение экспозиции и на экскурсию ведется по телефону +7 (8202) 55-33-55.

Возрастное ограничение: (6+).

