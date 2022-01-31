Жители Междуреченского района заявляют о возможной коммунальной катастрофе

Жители Междуреченского района заявляют о том, что район ждет социальная и инфраструктурная катастрофа, а также народные волнения. Причина — в бездействии властей в отношении местного коммунального предприятия «Жилищник 2».

В обращении (есть в распоряжении редакции) люди рассказывают о бедственном положении «Жилищника», которое обеспечивает теплом и питьевой водой население района.

«В хозяйстве МУП „Жилищник 2“ находятся 9 котельных, из которых 2 газовые и 7 дровяных, год ввода в эксплуатацию которых колеблется от 1970 до 1995 года, тепловые сети общей протяженностью 9 602 метра, 16 водонапорных скважин, общая протяженность водопроводных сетей составляет почти 35 км», — говорится в обращении.

По словам жителей района, «фактически при бездействии властей жилищно-коммунальное хозяйство района пришло к полному упадку, износ сетей и оборудования является критичным, а профессиональные кадры МУП разбежались из-за нищенской зарплаты». Долги предприятия перед поставщиками достигли более 16 млн рублей, из-за чего в самый разгар отопительного сезона арбитражным судом в отношении МУП введена процедура банкротства.

Как заявляют междуреченцы, в апреле 2022 года предприятие будет объявлено банкротом, все имущество уйдет с молотка, сотрудники — 66 человек — уволены, а сама организация ликвидирована.

«Уважаемые руководители органов законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов! Хоть кто-нибудь из вас задумывался о последствиях вашего бездействия? Вы поставили под угрозу жизнь и здоровье населения целого района. Ситуация прямиком скатывается к чрезвычайной. Вы к чему нас подталкиваете — к забастовкам, народным волнениям, перекрытиям федеральных трасс?», — также говорится в сообщении.

Люди требуют от властей немедленного принятия решения для защиты жизни и здоровья местных жителей, предотвращения чрезвычайной ситуации и коммунальной катастрофы в Междуреченском районе.

Добавим, что под коллективным обращением собраны 66 подписей.