Добромаркет «Подари вещам вторую жизнь» пройдет в Вологде 5 февраля

31.01.2022 [Общество]

Добромаркет «Подари вещам вторую жизнь» пройдет в Вологде 5 февраля.

– У нас вы сможете купить изделия ручной работы, керамику, народную роспись по дереву, предметы интерьера, броши, мыло, свечи, панно и многое другое! А также мы дарим одежде, обуви, сумкам и аксессуарам вторую жизнь! Приходите к нам за подарками на день святого Валентина, 23 февраля и 8 марта! – говорят волонтеры Школы городского эколога «Зеленая улица», которые уже проводили в декабре подобную благотворительную гаражную распродажу.

Средства, собранные на мероприятии, будут переданы Обществу защиты животных «Велес» на оплату долгов перед ветклиниками за лечение и стерилизацию животных 

Добромаркет пройдет 5 февраля с 13.00 до 17.00 в помещении Молодежного центра ГОРКОМ35 по адресу: Вологда, Козленская, 2.

Тэги: распродажи, благотворительность, защита животных

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