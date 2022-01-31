Кровь I отрицательной и IV групп требуется в Вологде

31.01.2022 [Общество]

Сложилась повышенная потребность крови I группы с отрицательным резус-фактором, а также IV группы как с отрицательным, так и с положительным резус-фактором.

– Просим доноров прийти и сдать кровь, – обращаются к жителям Вологды сотрудники станции переливания крови.

Записаться на донацию можно несколькими способами:

  • На сайте http://vospk.ru в разделах записи на процедуру кровосдачи или плазмафереза;
  • По телефону (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу;
  • По телефону (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Вологодская областная станция переливания крови № 1 ждет вас на процедуру сдачи крови с 8.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Вологда, Ветошкина, 55.

Скриншот сайта Вологодской станции переливания крови.

Тэги: кровь, доноры

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде на кольце по улице Конева опробовали реверсивную схему движения
«Мировые башни под Вологдой» лидируют во всероссийском конкурсе арт-объектов
«Мировым башням под Вологдой» досталось серебро всероссийского конкурса арт-объектов
В Вологде ищут таксиста, ударившего на дороге женщину-водителя
Прокуратура области требует вернуть незаконно полученные «Аквалайном» деньги
Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации
Вологодский губернатор заболел коронавирусом
В Вологодской области временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи
В Вологодской области выявлено уже 106 случаев заболевания омикрон-штаммом COVID
В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей при купании в Крещение

Похожие новости

На Вологодской станции переливания идет капремонт отдела препаратов крови

После завершения всех работ, в 2021 году, станция возобновит производство препаратов из донорской плазмы

663
0

В Вологодской области стартовал марафон #ОставайсяДонором

Присоединиться к акции и сдать кровь можно в Вологде, Череповце и Великом Устюге

4711
0

Вологодская станция переливания крови ищет доноров с отрицательными резус-факторами

Медучреждение работает в штатном режиме, усилив меры безопасности для доноров

10599
0

Новое оборудование за 40 млн рублей купили для областной станции переливания крови в Вологде

Речь идет о двух лабораторных комплексах, позволяющих оперативно выявлять вирусы и инфекции в крови

954
0

Вологодское УФАС отменило закупку пробирок для забора крови в 56 учреждений здравоохранения области

В некоторых учреждениях возникли перебои с медицинскими расходниками

2977
0

Вологодская областная станция переливания крови будет принимать доноров без записи

В городе возросла потребность в эритроцитсодержащих компонентах крови

2138
0

В Вологде нужны доноры крови с отрицательным резусом

 Таких доноров сейчас принимают без записи и без очереди

 
3124
0

В Вологде срочно требуется вторая группа крови, резус отрицательный

На процедуру сдачи крови можно подойти с 8:00 до 11:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 55

2487
0

Вологодские доноры получили подарки от маленьких пациентов больниц

Сегодня на областной станции переливания крови № 1 прошла акция, посвященная Дню защиты детей

2324
0

Влюблённые вологжане помогли детям

Акция «Тепло сердец» прошла на станции переливания крови в канун дня святого Валентина

1781
0

Донорская акция «Тепло сердец» пройдет в Вологде

 Донорская акция «Тепло сердец» пройдёт на станции переливания крови в канун 14 февраля

1437
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кадуйском районе спасли мужчину, который сутки провел в лесу
Должникам оставят прожиточный минимум при взыскании задолженности
В Вологодской области выявлено более 700 новых случаев коронавируса
В Череповецком районе сгорела база хранения отходов нефтепродуктов
Письма из блокадного Ленинграда представлены на выставке в Череповце
Двое жителей Санкт-Петербурга организовали в Вологодском районе нарколабораторию
Жители Междуреченского района заявляют о возможной коммунальной катастрофе
 
27.01.2022 [Общество]

Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации

2793
0
30.01.2022 [БлогоVO]

«Николай Рубцов на Тотемской земле»

514
0
30.01.2022 [Обзор Прессы]

«Шла овча из Череповча». Анна Самохина — прекрасное лицо лихих 90-х

649
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика