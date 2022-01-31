Кровь I отрицательной и IV групп требуется в Вологде

Сложилась повышенная потребность крови I группы с отрицательным резус-фактором, а также IV группы как с отрицательным, так и с положительным резус-фактором.

– Просим доноров прийти и сдать кровь, – обращаются к жителям Вологды сотрудники станции переливания крови.

Записаться на донацию можно несколькими способами:

На сайте http://vospk.ru в разделах записи на процедуру кровосдачи или плазмафереза;

По телефону (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу;

По телефону (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Вологодская областная станция переливания крови № 1 ждет вас на процедуру сдачи крови с 8.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Вологда, Ветошкина, 55.