Волейболистки череповецкой «Северянки» одержали четыре победы в четырех матчах тура предварительного этапа чемпионата высшей лиги «А». Спортсменки дважды обыграли омскую «Омь» (оба матча завершились со счётом 3:0), и два раза с таким же счётом были сильнее ВК «Тюмень».

Теперь за тур до окончания первой части чемпионата России они стали недосягаемы для своих конкуренты.

«Итоги хороши. Единственное — у нас были травмы, которые в основном усталостные. Нагрузки большие, когда играешь четыре дня подряд, хотя у нас и есть ротация состава. При этом качество игры улучшается. В этом туре в первом матче волейбол у нас был слабоват, а сегодня была игра уже совсем другого качества», — подвел итоги первой части чемпионата главный тренер «Северянки» Роман Самбурский.

Ещё одна команда из Череповца — «Смена» в этом туре одержала две победы из четырех. Игры против «Тюмени» завершились на тай-брейке. В первом матче в тяжелом пятисетовом поединке выиграла «Смена» 3:2, однако во втором уже были сильнее гости из Тюмени также со счетом 3:2. Игры против «Оми» для «Смены» завершились победой в первом матче со счётом 3:1 и поражением во втором — 0:3.

«Смена» сейчас занимает 4 строчку турнирной таблицы, одержав 15 побед в 32 матчах. Череповчанки могут вылететь из первой четверки, если в заключительном туре «Тюмень», идущая сейчас на 5 строчке Высшей лиги «А», дома выиграет все четыре матча. При этом ни «Северянка», которая досрочно одержала победу на предварительном этапе, одержав 31 победу в 32 матчах, ни «Смена», в последнем туре играть не будут. Команды все свои матчи сыграли, и будут ждать соперников по стадии плей-офф.