Выставка «Пирография: истории, рассказанные огнем» откроется в Вологде 5 февраля

30.01.2022 [Культура]

Выставка «Пирография: истории, рассказанные огнем» откроется в Юношеском центре имени Тендрякова в Вологде 5 февраля.

Посетители увидят 10 картин вологжанина Геннадия Коршунова. Работы выполнены в технике выжигания по дереву. 

– Геннадий родился в Мурманске, выучился там профессии, связанной с деревообработкой. В армии служил в Вологде, где и остался после окончания службы. Здесь его корни, и мама, и бабушка-дедушка вологодские. В Вологде встретил свою любовь. Женился. В семье растут две дочери, – говорится в анонсе выставки.

В период пандемии Геннадий Коршунов свободное время стал уделять своему школьному увлечению – выжиганию. 

– И вот уже открывается его первая персональная выставка: обычного вологжанина с обычным хобби. Юношеский центр областной библиотеки – это как раз та площадка, на которой молодые вологжане могут показать всем своё творчество, – сообщают организаторы.

На картинах автора – «Истории, рассказанные огнём» – Вологда, Тотьма, дети, взрослые, природа и животные. 

Торжественное открытие состоится 5 февраля в 14:00 в Юношеском центре имени Тендрякова по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Посетить выставку можно будет до конца марта по будням: с 10.00 до 20.00, по субботам и воскресеньям - с 10.00 до 18.00, пятница – выходной день. 

Возрастных ограничений нет. Вход в здание библиотеки по QR-коду.

Тэги: картины, огонь, мастера

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