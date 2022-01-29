Выставка «Вологда-матушка прекрасна, а зимой удивительна!» проходит в Вологодской филармонии

29.01.2022 [Культура]

Выставка «Вологда-матушка прекрасна, а зимой удивительна!» проходит в Вологодской филармонии.

В экспозиции представлены картины современных художников – Марии Ведясовой, Павла Корягина, Ольги Карпачевой, Аркадия Полякова и Ларисы Шубиной. 

На картинах изображена зима в разных уголках Вологодской области: в Тотьме, в Семенково, в Кириллове, в Вологде и так далее.

– Зима может быть уютной с искрящимися в солнечных лучах снежинками; с деревянными избушками, укутанными снегом, и дымком, идущим из печных труб; с румяной детворой, входящей в протопленную избу в клубах мороза. Зима может быть такой студеной, что уже нет сил дрожать, или напротив – слякотной, унылой, серой, – сообщает о выставке сайт «Культура в Вологодской области».

Увидеть эти картины смогут посетители концертов Вологодской филармонии.

Выставка продлится до конца февраля. 
 

Тэги: выставка, картины, художники

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