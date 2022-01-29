10 километров автодороги А-114 «Вологда-Новая Ладога» оборудуют спецограждениями от лосей в этом году

29.01.2022 [Общество]

10 километров автодороги А-114 «Вологда-Новая Ладога» оборудуют спецограждениями от лосей в этом году. Такое решение было принято на совещании руководителей ФКУ «Упрдор «Холмогоры», ГИБДД и Облохотдепартамента по вопросу предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных на федеральных трассах.

– Защитные конструкции устанавливаются в местах перехода животных, чаще всего речь идет о периоде миграции лосей. Локации определяются на основании многолетних данных, фактов ДТП и в случаях фиксации появления животных на дороге, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Чаще всего ДТП с участием лосей происходят на федеральных трассах, где интенсивность движения растет с каждым годом.

По статистике, самая частая причина таких ДТП – несоблюдение водителями скоростного режима.

– Профилактические меры ведутся всесезонно. Работают дорожные службы, обеспечивая видимость и безопасность дорожного полотна, дежурят сотрудники ГИБДД, устанавливаются предупреждающие дорожные знаки. В ночное время весной и осенью в период повышенной миграции лосей трассы патрулируют сотрудники Облохотдепартамента, – говорится в пресс-релизе.

Тем не менее, по-прежнему, наиболее действенная мера по снижению количества таких ДТП –это устройство заграждений вдоль оживленных автомобильных трасс. 

Сегодня на дорогах области смонтировано свыше 129 км подобных оградительных конструкций.
 

Тэги: ДТП, лось, лоси, ограждения, дороги

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