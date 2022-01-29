Двух человек спасли из пожара в Череповце 28 января

Двух человек удалось спасти из пожара, который произошел 28 января в Череповце.

Сообщение о пожаре по адресу Московский проспект, 52 поступило в 15:23. Загорелась двухкомнатная квартира, которая находится на первом этаже пятиэтажного дома.

– Спасены два человека: мужчина 1966 года рождения и женщина 1965 года рождения, выведены пожарными из квартиры. Помимо этого, эвакуированы 6 человек, они самостоятельно покинули квартиры. Огнем повреждён диван, на площади 1 квадратный метр, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

В ликвидации пожара задействованы 6 единиц техники и 20 человек личного состава.

