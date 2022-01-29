Двух человек спасли из пожара в Череповце 28 января

29.01.2022 [Происшествия]

Двух человек удалось спасти из пожара, который произошел 28 января в Череповце. 

Сообщение о пожаре по адресу Московский проспект, 52 поступило в 15:23. Загорелась двухкомнатная квартира, которая находится на первом этаже пятиэтажного дома. 

– Спасены два человека: мужчина 1966 года рождения и женщина 1965 года рождения, выведены пожарными из квартиры. Помимо этого, эвакуированы 6 человек, они самостоятельно покинули квартиры. Огнем повреждён диван, на площади 1 квадратный метр, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

В ликвидации пожара задействованы 6 единиц техники и 20 человек личного состава.
 

Тэги: пожар

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