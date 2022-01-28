В Вологде ищут таксиста, ударившего на дороге женщину водителя

28.01.2022 [Происшествия]

В Вологде ищут водителя такси, который ударил женщину-водителя из другой машины. По словам очевидцев и тех, кто занимается поисками, девушка долго не могла заехать на кольцо у реки Шограш. Это, по всей видимости, сильно разозлило водителя такси, который следовал за ней. 

Он догнал ее на улице Можайского и ударил. 

«Водитель такси, ударивший утром женщину на ул. Можайского, просьба откликнуться. Так же будем рады свидетелям данного происшествия. Это водитель такси! Может он вообще не здоров, раз так себя ведёт», — говорят очевидцы. 

Видео с происшествием пока не появилось.

Тэги: такси, ненормальные на дорогах

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