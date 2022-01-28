ХК «Северсталь» отказалась от проведения матчей регулярного сезона на время Олимпиады

Хоккейный клуб «Северсталь» остался без трех игроков на время Олимпиады в Пекине, поэтому считает правильным решение КХЛ не проводить матчи регулярного чемпионата до конца Игр. Об этом заявил директор череповецкого клуба Николай Канаков.

КХЛ в пятницу объявила, что во время Олимпийских игр команды не будут проводить матчи регулярного чемпионата.

«Это совместное решение клубов КХЛ, и «Северсталь» также выступала за паузу в чемпионате. У нас осталось 7 игр по календарю, а в команде нет второго основного вратаря Дмитрия Шугаева, нападающего Адама Лишки и форварда Йоонаса Няттинена, которые вызваны в национальные сборные. Это наши основные игроки, и мы решили, что лучше не играть в олимпийскую паузу», — пояснил Канаков.

Пауза в месяц на время Олимпиады была запланирована еще летом прошлого года, когда был обнародован календарь.

«Месяц мы тренировались, проводили товарищеские матчи. В этом феврале мы планируем выступить на турнире в Казани с участием «Ак Барса», «Нефтехимика» и «Локомотива», — отметил директор «Северстали».

По словам Канакова, все игроки «Северстали», кроме сборников, приступили к тренировкам.