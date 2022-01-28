В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей при купании в Крещение

Тело женщины, утонувшей при купании в проруби на Крещение, нашли в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

41-летняя пострадавшая — уроженка Вытегорского района — нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж в посёлке Выра Гатчинского района. Течением её унесло под лёд. Муж пострадавшей нырнул за ней, но спасти женщину ему не удалось.

По данным издания, поиски продолжались больше недели. В них были задействованы больше 50 человек, в том числе добровольцы водолазной группы «ДобротворецЪ». По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.