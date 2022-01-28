В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей при купании в Крещение

28.01.2022 [Происшествия]

Тело женщины, утонувшей при купании в проруби на Крещение, нашли в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

41-летняя пострадавшая — уроженка Вытегорского района — нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж в посёлке Выра Гатчинского района. Течением её унесло под лёд. Муж пострадавшей нырнул за ней, но спасти женщину ему не удалось.

По данным издания, поиски продолжались больше недели. В них были задействованы больше 50 человек, в том числе добровольцы водолазной группы «ДобротворецЪ». По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тэги: гибель человека, купание, Крещение
видео водолазной группы "ДобротворецЪ" в соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

Арбитражный суд обязал Эльбруса Карсанова снести новострой в центре Вологды
В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы
В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
В Вологде на кольце по улице Конева опробовали реверсивную схему движения
В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин
«Мировые башни под Вологдой» лидируют во всероссийском конкурсе арт-объектов
За сутки в Вологодской области выявлен 261 новый случай заболевания коронавирусом
Вологодский губернатор заявил о намерении «взять под крыло» требующие восстановления храмы
Жительница Вологды за два дня перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
«Мировым башням под Вологдой» досталось серебро всероссийского конкурса арт-объектов

Похожие новости

Житель Бабаевского района ударил ножом младшего брата

От ранения в ногу потерпевший скончался

1247
0

В подъезде дома на улице Архангельской в Череповце нашли труп мужчины

В обстоятельствах его гибели разбираются следователи

1919
0

В Вологде под мостом 800-летия нашли тело женщины

В обстоятельствах её гибели разбираются следователи

4575
0

В Верховажском районе водитель «Лады» погиб при столкновении с КАМАЗом

18-летняя пассажирка легковушки госпитализирована в тяжёлом состоянии

1695
0

В Череповце предпринимателя осудили за гибель рабочего на стройке

Его приговорили к трём годам лишения свободы условно и обязали выплатить потерпевшей стороне миллион рублей

1320
0

Водитель грузовика погиб в ДТП в Череповецком районе

Авария произошла на 152 километре автодороги Вологда — Новая Ладога 3 декабря в 11:45

1911
0

Жителя Череповца задавило бульдозером на свалке

Инцидент произошёл 19 октября 2021 года. В отношении водителя спецтехники возбуждено уголовное дело.

1198
0

Череповчанин избил сожительницу, которая призналась ему в измене

От полученных травм потерпевшая скончалась. Возбуждено уголовное дело.

2842
0

В Вологде ищут очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Ярославской и Ленинградской 22 июля 2020 года

2120
0

В Вытегре нашли тело пропавшего с лесной делянки сторожа

В обстоятельствах его гибели разбираются следователи

3759
0

Пенсионерка погибла в результате пожара в Грязовецком районе

71-летнюю женщину вынесли из горящего дома, но позже она скончалась

900
0

При пожаре в гараже в Череповце погиб бездомный

Он жил там несколько последних недель

906
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокурор области взял под личный контроль проект комплекса по сортировке ТКО под Великим Устюгом
Мужская сборная Вологды по баскетболу вышла на второе место в чемпионате СЗФО
В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей при купании в Крещение
Администрация Вологды продаст убранные из дворов гаражные боксы
Вологда приняла II зимнюю Спартакиаду Союза городов Центра и Северо-Запада России
Атлантические циклоны будут определять характер погоды в Вологодской области
Зачем заместителю губернатора Вологодской области понадобились шишки
 
27.01.2022 [Общество]

Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации

1718
0
28.01.2022 [БлогоVO]

«Фотозарисовки…» деревня Спасское. Сокольский район, Вологодская область

96
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1963
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика