Вологда приняла II зимнюю Спартакиаду Союза городов Центра и Северо-Запада России

В Вологду на зимнюю спартакиаду приехали более 450 спортсменов из 10 городов страны. Соревнования будут проходить на четырех площадках: стадионе «Локомотив», в киберспортивном клубе на улице Ленина, 5, спортивном комплексе «Изумруд» и Ледовом дворце.

Соревнования пройдут по шести видам спорта.

«Для нас это уникальный опыт. Для спортсменов, для судей и для организаторов. Наряду с каноническими традиционными зимними видами спорта, как лыжные гонки, хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание, мы не побоялись включить в программу такие развивающиеся виды спорта как зимний трейл и компьютерный спорт. Надеемся, что у нас все получится», — рассказал представитель судейской коллегии Константин Петряшов.

Бороться за медали будут спортсмены из Вологды, Череповца, Великого Новгорода, Архангельска, Сыктывкара, Иванова, Петрозаводска, Пскова, Ярославля и Владимира.