В Череповце мужчина из зависти поджёг чужой автомобиль

28.01.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, подозреваемого в поджоге.

«Во время патрулирования Зашекснинского района Череповца сотрудники ДПС увидели, что на парковке горит автомобиль Митсубиси Аутлендер. В это же время от иномарки стремительно убегал неизвестный», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Мужчину задержали в соседнем дворе, а машину потушили. Владелец оценил ущерб в 240 тысяч рублей.

«Подозреваемый рассказал полицейским, что приехал в Череповец из Рыбинска. Гуляя по улицам города, он заметил дорогостоящий автомобиль и из зависти к владельцу решил поджечь чужое имущество», — также говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: поджог машины, задержание
фото и видео УМВД РФ по Череповцу

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