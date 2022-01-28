В Череповце мужчина из зависти поджёг чужой автомобиль

В Череповце полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, подозреваемого в поджоге.

«Во время патрулирования Зашекснинского района Череповца сотрудники ДПС увидели, что на парковке горит автомобиль Митсубиси Аутлендер. В это же время от иномарки стремительно убегал неизвестный», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Мужчину задержали в соседнем дворе, а машину потушили. Владелец оценил ущерб в 240 тысяч рублей.

«Подозреваемый рассказал полицейским, что приехал в Череповец из Рыбинска. Гуляя по улицам города, он заметил дорогостоящий автомобиль и из зависти к владельцу решил поджечь чужое имущество», — также говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.