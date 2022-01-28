Размер материнского капитала вырастет почти до 700 000 рублей

Социальные выплаты и маткапитал проиндексируют в России с 1 февраля 2022 года. Премьер-министр правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пособий и выплат на 8,4%.

Так, материнский капитал при рождении первого ребенка увеличится с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч. При рождении второго и последующих детей размер маткапитала вырастет до более чем 693 рублей.

Кроме того, на 8,4% проиндексируют выплаты семьям с детьми, людям с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранам.

Пересмотр размера выплат в сторону увеличения российские власти начали на фоне рекордного за последние годы роста цен. Социальные пенсии для неработающих пенсионеров должны были вырасти на 5,9%, но после утверждения поправок в бюджет они вырастут на 8,6%, причем, уже с 1 января, - сообщает Lenta.ru.