Вологжанин получил условный срок за драку с полицейским на избирательном участке

В Вологде городским судом 47-летний мужчина признан виновным по статье за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

Как было установлено судом, 18 сентября 2021 года в Вологде на одном из избирательных участков мужчина «совершил действия, содержащие признаки мелкого хулиганства».

«В этой связи полицейский, находившийся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка, стал пресекать противоправные действия. Тогда недовольный мужчина умышленно нанес несколько ударов по телу представителя власти, причинив ему физическую боль», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Решением суда мужчина приговорен к 2 годам условного срока.

«В течение данного периода он обязан раз в месяц являться на регистрацию в специализированный госорган; не менять место жительства без уведомления данного органа; не допускать нарушений общественного порядка, влекущих административную ответственность», — также рассказали в ведомстве.

Кроме того, с него взыскано в пользу потерпевшего 10 000 рублей.