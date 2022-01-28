В Вологде похоронили солдата, пропавшего без вести в годы войны

28.01.2022 [Общество]

В Вологде на площадке Козицинского кладбища прошла торжественная церемония погребения уроженца села Левково Нюксенского района Ивана Лаврентьевича Рожина, пропавшего без вести 7 апреля 1943 года.

23 августа 2021 года останки бойца были найдены Донецким областным подразделением Союза поисковых отрядов Украины в районе села Байрак Балаклейского района Харьковской области. Имя вологжанина было установлено по медальону.

В октябре прошлого года останки Ивана Рожина, 1922 года рождения, и еще 14 воинов, найденных в ходе поисковых работ на территории Украины, были переданы для захоронения на родине. Организацией доставки останков в Россию найденных солдат занималась Межрегиональная общественная организация «Военная археология».

«Благодаря поисковикам вернулся на родину еще один боец. Ежегодно поисковики поднимают и предают земле сотни бойцов, но найти медальон и установить имя — большая удача и большая редкость. Павшие воины должны обрести покой, — сказал на церемонии погребения начальник департамента внутренней политики области Евгений Богомазов.

 

Тэги: солдат, погребение, ВОВ

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