В Вологде похоронили солдата, пропавшего без вести в годы войны

В Вологде на площадке Козицинского кладбища прошла торжественная церемония погребения уроженца села Левково Нюксенского района Ивана Лаврентьевича Рожина, пропавшего без вести 7 апреля 1943 года.

23 августа 2021 года останки бойца были найдены Донецким областным подразделением Союза поисковых отрядов Украины в районе села Байрак Балаклейского района Харьковской области. Имя вологжанина было установлено по медальону.

В октябре прошлого года останки Ивана Рожина, 1922 года рождения, и еще 14 воинов, найденных в ходе поисковых работ на территории Украины, были переданы для захоронения на родине. Организацией доставки останков в Россию найденных солдат занималась Межрегиональная общественная организация «Военная археология».