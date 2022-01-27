Вологодский губернатор заболел коронавирусом

27.01.2022 [Общество]

Вологодский губернатор Олег Кувшинников заболел коронавирусом. Об этом он сам рассказал в телеграм-канале «Кувшинников.Live»

«Непривычно находиться дома в столь ранее время. У меня подтвердился диагноз „коронавирус“. Чувствую себя неплохо. Работаю удалённо. До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов», — написал Олег Кувшинников.

Кстати, сегодня заседание оперштаба по предупреждению распространению коронавируса уже проводит Антон Кольцов.  

Олег Кувшинников год назад одним из первых сделал прививку в регионе, а в августе прошел ревакцинацию. По его словам, собирался прививаться повторно, но "не дотянул".

Тэги: губернатор, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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