18-летний вологжанин подозревается в совершении серии краж и угонов

В Вологде полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении краж и угонов.

В пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области корреспонденту NewsVO рассказали, что серию преступлений подозреваемый начал в сентябре 2021 года.

«По словам задержанного, преступления совершал спонтанно. Одну из краж он совершил, проникнув в салон автомобиля ВАЗ-2114, разбив стекло. Обыскав салон, в бардачке обнаружил порядка 3 тысяч рублей, которые забрал. Другую кражу совершил также из автомобиля, откуда похитил шуруповерт и аккумулятор общей стоимостью более 12 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек также пытался украсть аккумуляторы с КАМАЗа в микрорайоне «Зелёный город», но его спугнул охранник. Подозреваемый спрятался от него в подъезде одного из домов, и после украл оттуда два велосипеда общей стоимостью около 35 тысяч рублей. Он продал транспорт прохожему за пять тысяч рублей.

Позднее он совершил два угона: за рулём одного из угнанных авто его и задержали сотрудники ДПС. Выяснилось также, что задержанного уже успели лишить водительского удостоверения, поэтому на него составили административный протокол за управление автомобилем без прав.

Возбуждено шесть уголовных дел: три по фактам краж, два по фактам угонов и одно по факту покушения на кражу. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.