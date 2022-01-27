18-летний вологжанин подозревается в совершении серии краж и угонов

27.01.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении краж и угонов.

В пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области корреспонденту NewsVO рассказали, что серию преступлений подозреваемый начал в сентябре 2021 года.

«По словам задержанного, преступления совершал спонтанно. Одну из краж он совершил, проникнув в салон автомобиля ВАЗ-2114, разбив стекло. Обыскав салон, в бардачке обнаружил порядка 3 тысяч рублей, которые забрал. Другую кражу совершил также из автомобиля, откуда похитил шуруповерт и аккумулятор общей стоимостью более 12 тысяч рублей»,  — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек также пытался украсть аккумуляторы с КАМАЗа в микрорайоне «Зелёный город», но его спугнул охранник. Подозреваемый спрятался от него в подъезде одного из домов, и после украл оттуда два велосипеда общей стоимостью около 35 тысяч рублей. Он продал транспорт прохожему за пять тысяч рублей.

Позднее он совершил два угона: за рулём одного из угнанных авто его и задержали сотрудники ДПС. Выяснилось также, что задержанного уже успели лишить водительского удостоверения, поэтому на него составили административный протокол за управление автомобилем без прав.

Возбуждено шесть уголовных дел: три по фактам краж, два по фактам угонов и одно по факту покушения на кражу. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кражи, автокражи, угон

ТОП НЕДЕЛИ

Арбитражный суд обязал Эльбруса Карсанова снести новострой в центре Вологды
В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы
В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин
В Вологде осудили группу «чёрных риелторов», которые убивали пенсионеров
19 организаций соцобслуживания Вологодской области переводят на закрытый режим работы
В Вологде на кольце по улице Конева опробовали реверсивную схему движения
Шекснинский предприниматель привез в район 32 инфицированных COVID гастарбайтера
Вологодские реставраторы нашли тайник с письмами в доходном доме на улице Кирова
«Мировые башни под Вологдой» лидируют во всероссийском конкурсе арт-объектов

Похожие новости

В Шекснинском районе бездомный мужчина промышлял кражами с дач

62-летний воришка вскрывал дачные дома, жил в них, а потом забирал имущество

2027
0

В Вологде задержали подозреваемого в серии краж велосипедов и крышек от канализационных люков

Общий ущерб от его действий составил около 67 тысяч рублей

1679
0

Жителя Череповца будут судить за серию краж из офисов

В одном из случаев мужчина украл из сейфа строительной организации 699 тысяч рублей и 1200 долларов США

1279
0

Полицейский пес Грей нашел по следу воров, укравших металл с преприятия в Вологодском районе

Кража была совершена в лесозаготовительном цеху деревни Терпелка  

787
0

В Череповце троих вахтовиков осудили за серию краж из одного супермаркета

Они пояснили, что им задерживают зарплату

1496
0

В Череповце задержали подозреваемого в серии краж техники из офисов

Возбуждено уголовное дело

751
0

Житель Череповца украл деньги из квартиры тёти, пока присматривал за её детьми

Выяснилось также, что он причастен к двум кражам из квартиры знакомой

1018
0

В Вологде подозреваемый в серии краж пытался спрятаться от полицейских за диваном

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

1608
0

Тотьмича осудили за кражи украшений и техники из квартиры бывшей жены

Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и обязали возместить потерпевшей ущерб

1084
0

В Вологде задержали подозреваемых в серии краж крышек канализационных люков

Мужчина и женщина — сожители — ездили по городу на машине и похищали крышки в безлюдных местах

1060
0

Вологжанин за месяц восемь раз похищал из супермаркета бутылки виски

На девятый его задержали

1335
0

В Череповце раскрыли три ночные кражи из торговых точек

В одном из случаев подозреваемый украл деньги и три пачки мороженого, в двух остальных — пропали телефоны из витрины магазина техники

895
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МегаФон сможет более активно развивать собственный портфель услуг
В Вологодской области оцифровали борщевик Сосновского
18-летний вологжанин подозревается в совершении серии краж и угонов
В Вологде скончался известный волейбольный тренер Николай Набока
Белозерский и Тарногский районы присоединились к программе «Вологодский гектар»
Администрация Вологодского района сомневается в корректности результатов конкурса, в котором «Мировые башни» заняли второе место
Охотникам Вологодской области приходится спасать деревни от волков
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8901
0
27.01.2022 [БлогоVO]

Великий Устюг: нерентабельная родина

27
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1859
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика