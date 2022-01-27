В Вологде скончался известный волейбольный тренер Николай Набока

27.01.2022 [Общество]

В Вологде после продолжительной болезни скончался мастер спорта по волейболу, известный волейбольный тренер Николай Набока. Николай Иванович был одним из основателей самого известного волейбольного клуба Вологды — «Политехник».

«Николай Иванович был первым в Вологде, кто загорелся идеей создать хороший волейбольный клуб, — рассказал NewsVo бывший игрок „Политехника“, а ныне организатор Фонда развития детского волейбола „Воллей Тайм“ Николай Воробьев. — Это был человек, по настоящему увлеченный волейболом. Без преувеличения можно сказать, что все, кто прошел в свое время школу „Политехника“ — это его выпускники».

Как пишет районная газета Брюховецкого района Краснодарского края, волейбольная жизнь уроженца Красной Поляны Николая Набоки началась 55 лет назад, когда сборная школьников Брюховецкого района заняла второе место в краевой спартакиаде, обыграв даже именитые команды союзного значения. В той команде играл и будущий мастер спорта Николай Набока, впоследствии ставший игроком СКА «Ростов».

17 декабря Николаю Ивановичу исполнилось 70 лет.

Тэги: тренер, болезнь, волейбол

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