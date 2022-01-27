Белозерский и Тарногский районы присоединились к программе «Вологодский гектар»

27.01.2022 [Общество]

Депутаты Законодательного собрания области расширили перечень районов, которые участвуют в программе «Вологодский гектар». Теперь землю аграрии могут получить также в Белозерском и Тарногском районах.

В Вологодской области программа «Вологодский гектар реализуется с 2019 года. Программа направлена на развитие сельских территорий и поддержку сельхозпроизводителей. Она призвана задействовать неиспользуемые земли сельхозназначения для животноводства, организации фермерских хозяйств, заготовки сена, выпаса скота и т. д.

В настоящее время «Вологодский гектар» действует на территориях Никольского, Вожегодского, Вашкинского, Бабаевского, Вытегорского и Харовского районов.

«С 1 апреля этого года 130 га в Белозерском районе и 124 га в Тарногском смогут быть предоставлены для развития сельского хозяйства. Для поддержки наших «земледельцев» системно дорабатывается нормотворческая база. Уже с этого года вступают в силу ряд новелл в законодательстве. Например, с первого марта на земельных участках, которые эксплуатируются фермерами, разрешается жилая застройка — можно установить дом до трех этажей и площадью до 500 кв м. А с 1 января на участках «Вологодского гектара» можно будет развивать сельский туризм», — прокомментировал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

В настоящее время по программе «Вологодский гектар» уже предоставлено более 210 земельных участков общей площадью более 1800 га.

Тэги: вологодский гектар, сельское хозяйство

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