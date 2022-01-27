Вологодская Гордума выступила за присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести»

Депутаты вологодской Гордумы проголосовали на присвоение Вологде почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Администрацией Вологды уже получены все необходимые для оформления ходатайства документы.

«У нас уже есть положительное экспертное заключение РАН и поддержка наших общественников, собран большой объем архивной информации. Мы вносим предложение в Законодательное Собрание и правительство области обратиться с ходатайством к Президенту присвоить Вологде почетное звание. Решение принимает глава государства», — пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

Звание «Город трудовой доблести» учредил Владимир Путин в марте 2020 года. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, — сообщает пресс-служба городской Думы.

Город, удостоенный звания, устанавливает стелу с изображением герба города и текстом указа президента.