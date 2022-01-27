В 2021 году на стерилизацию и чипирование бездомных животных в Вологде было потрачено 1,9 млн рублей

В 2021 году отловлено в Вологде было 197 животных по четырем муниципальным контрактам. На их стерилизацию и чипирование было потрачено 1 984 456 рублей.

Отловом и содержанием собак и кошек без владельцев в областной столице занимается по договору общественная организация «Вологодское общество защиты животных «Велес».

По закону отловленных собак стерилизуют, чипируют и после 25 дней оплаченного содержания в приюте возвращают обратно на улицу. Субсидия в размере 11029 рублей на собаку и 8646 рублей на кошку расходуется именно на отлов, ветеринарные процедуры и кормление животного в установленные законом сроки.

Деньги на отлов животных были доведены до городского бюджета Управлением Ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.

«Однако проблема остается острой. Все дальнейшее содержание в приюте осуществляется уже исключительно на благотворительные средства, а их не так много. Да и существующие приюты не резиновые. Пополняться на 200 животных ежегодно — не в состоянии.

Как говорят зоозащитники, сейчас в приютах оставляют либо агрессивных собак, «в биографии» которых есть случаи нападения на людей, либо больных животных, которым на улице просто не выжить», — говорит мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Он напомнил, как всех потрясла трагедия в Забайкальском крае, где стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка.

«Разумеется, тема очень «больная», и ее обсуждение обостряется каждый раз, когда случается трагедия, подобная забайкальской. Отдельная тема для разговора — животные, которые имеют нерадивых хозяев, позволяющих им бегать по улицам без присмотра. Ведь такие собаки зачастую гораздо опаснее бездомных. С «Велесом» и его неравнодушными сотрудниками мы встречались в пятницу, в очередной раз обсуждали ситуацию на вологодских улицах, план взаимодействия и что нужно сделать, чтобы избежать возможного повторения забайкальской трагедии», — заключил мэр.

Ситуация с бездомными животными будет взята на особый контроль.