В Вологодский области побит рекорд по производству яиц

27.01.2022 [Экономика]

Вологодский агропромышленный комплекс побил рекорд по производству яиц. В прошлом году объем данной продукции в хозяйствах региона составил почти 650 млн штук. Это самый высокий показатель за последние девять лет. Больше было только в 2012 году. Тогда производство составило 690 млн. яиц.

«Побит также рекорд 2012 года по среднегодовой яйценоскости. Проще говоря, одна кура-несушка за год смогла в среднем произвести 320 штук яиц, это +6 к показателям прошлого года. Производство яиц является важной частью агропромышленного комплекса. Его трудно переоценить с точки зрения вклада в продовольственную безопасность и обеспечение населения полноценным белком животного происхождения», - рассказал начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Поромонов.

Всего в хозяйствах области поголовье птицы составляет почти 3,7 млн голов. Крупнейшие производители яиц находятся в Вологодском, Череповецком, Великоустюгском и Грязовецком районах.

 

Тэги: экономика, яйца, производство

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