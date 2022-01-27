В районе Охмыльцево города Вологды при уборке снега были сломаны объекты благоустройства

27.01.2022 [Общество]

Жители Охмыльцево опубликовали видео, на котором видно, как в ходе уборки снега на одной из улиц микрорайона, была сломана скамейка и дорожный знак. 

«Публикуем здесь, так как Управляющая компания Конструктив удаляет посты с общедомовой группы. Они пообещали одним хлопком избавится от кучи снега, а в итоге от этих аплодисментов снесли лавочку, забор и знак. С подрядчиком конечно надо разбираться», — написал Максим Казаков, который опубликовал видео, в группе «ТОС Охмыльцево»

 

Управляющая компания «Конструктив» на данную публикацию ответила сарказмом.

«Максим, случилась трагедия вселенского масштаба. Лопнула доска на скамейке. Вы уже написали нам, запостили в Инстаграмм, опубликовали в Онлайн Вологду, написали в ТОС. Это сенсация для „Пусть Говорят“ Напишите, там больше шансов приобрести себе известность. Благодарим Вас за такое рьяное неравнодушие и популяризацию нашей работы. С ув. УК Конструктив», — такой ответ поступил от имени УК «Конструктив».

 

 

Жители обратили внимание коммунальщиков, что нельзя общаться так по-хамски и прислали фото гор снега, указав управляющей компании на некачественную уборку снега. Но в ответ опять получили сарказм. 

Тэги: снег, управляющие компании, хамство

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