В ГИБДД разъяснили, как поменялось движение в Вологде из-за ремонта моста через Шограш

27.01.2022 [Общество]

Отдел ГИБДД УМВД России по городу Вологде разъяснил, как в областной столице изменилось дорожное движение из-за ремонт моста на реке Шограш.  

Из-за ремонтных работ вблизи перекрестка улиц Конева — Можайского, который начался 02 января этого года на улицах Конева, Герцена, Левичева, Яшина, Сергея Преминина, Пошехонском шоссе, Мира, Галкинской и других увеличились пробки. 

Для увеличения пропускной способности автодорог, ведущих в район улицы Конева (а также от ул. Конева) были внесены изменения в организацию дорожного движения.

Так, на улице Пошехонское шоссе было принято решение об исключении левого поворота с улицы Пошехонское шоссе на улицу Петина при движении со стороны Окружного шоссе в направлении центральной части города и организован отнесенный левый поворот на улицу Петина через улицу Можайского, Планерная и Сергея Преминина.

«Внесение данных изменений позволило увеличить время для движения в прямом направлении в обоих направлениях (в том числе из центральной части города) на 18 секунд за 1 светофорный цикл регулирования дорожного движения, что повысило пропускную способность автотранспорта из центральной части (в центральную часть) г. Вологды на 670 единиц (то есть 27%). Одновременно с этим, для увеличения пропускной способности Пошехонского шоссе на перекрестках площадь Бабушкина — Мира — Галкинская, Пошехонское шоссе — Можайского — Говоровский проезд и Пошехонское шоссе –Петина — Сергея Преминина разработаны и внедрены 2 программы светофорного цикла регулирования (утро, вечер), которые позволили также увеличить пропускную способность в зависимости от времени суток и уровня загрузки в заданном направлении. Изменения также коснулись светофорных объектов, расположенных на перекрестках Пошехонское шоссе — Можайского — Говоровский проезд, Пошехонское шоссе — Ярославская, где общие циклы работы светофорных объектов выравнены и приведены к единообразию в их длительности (150 секунд), что позволило в большем объеме обеспечить пропускную способность транспортного потока по магистральной улице Пошехонское шоссе в обоих направлениях без ущерба потоку транспорта, двигающемуся через перекрестки с пересекаемых улиц», — сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу Вологде. 

Уже  проработан вопрос с ликвидацией «островка безопасности» на улице Герцена перед въездом на кольцевую развязку. Это позволит въезжать на кольцевую развязку в створе улиц Конева — Можайского с двух полос для движения, уменьшится траектория въезда. Демонтаж островка планируется выполнить в кратчайшие сроки.

Кроме этого установлены 5 информационных щитов на маршрутах движения грузового транспорта, информирующих об исключении движения в районе производства дорожных работ. Администрацией города Вологды разрабатывается акт о введении ограничения движения грузового транспорта грузоподъемностью свыше 3,5 тонн на участке улицы Герцена от улицы Рабочей до улицы Конева и в обратном направлении.

«Также, ОГИБДД УМВД России по г. Вологде после изучения транспортной обстановки прорабатывается вопрос демонтажа искусственной неровности перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе дома № 4 по ул. Сергея Преминина (аварийно-опасный участок по итогам 2021 года) при условии устройства светофорного объекта, работающего в одной фазе с регулируемым пешеходным переходом на улице Сергея Преминина в районе пересечения с Пошехонским шоссе, а также демонтажа пешеходного перехода на улице Сергея Преминина в районе пересечения с улицей Планерной», — говорят в ГИБДД, 

Там уверяют, что данные мероприятия позволят увеличить скорость транспортного потока со средней в 20 км/ч до 40 км/ч без ущерба общей цели обеспечения безопасности дорожного движения.

Для увеличения пропускной способности улицы Конева в с 7 до 8 утра силами дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции в тестовом режиме организовано реверсивное движение по двум полосам путем ручного регулирования. До демонтажа «островка безопасности» перед выездом на кольцевой перекресток улиц Конева — Можайского осуществить ручное регулирование силами ГИБДД в вечерние «часы пик» невозможно. 

Наряды ДПС прежде всего нацелены на скорейшее оформление дорожно-транспортных происшествий в местах заторовых ситуаций для снижения общей обеспокоенности граждан. Кроме этого, в местах объезда «пробок» ведется скрытый контроль за нарушителями Правил дорожного движения, принимаются меры административного воздействия.

В ГИБДД утверждают, что при подготовке к ремонту моста все заинтересованные ведомства и службы вместе с общественностью рассматривали организацию движения транспорта через закрытый железнодорожный переезд на улице Можайского в створе улицы Текстильщиков. Но ее не возможно реализовать по техническим причинам. Все еще прорабатывается организация дорожного движения через тоннель в русле реки Шограш. Было проанализировано исключение движения личного транспорта в «часы пик» и движение только общественного, но такой вариант признали нецелесообразным. 

Также была рассмотрена организация трехполосного движения в створе путепровода с центральной реверсивной полосой и установкой светофорных объектов, однако это не было реализовано из-за недостаточной ширины проезжей части по зимним условиям. Но данный вариант возможен в летнее время при ремонте второго мостового сооружения.

На сегодняшний день прорабатывается обустройство реверсивного светофорного регулирования в створе путепровода по двум полосам проезжей части для использования всей проезжей части в «пиковые часы» только в одном направлении движения. 

Госавтоинспекция города Вологды просит жителей города заранее продумать пути движения, скорректировать свое время, быть взаимовежливыми на дороге, соблюдать требования Правил дорожного движения.

Тэги: ремонт моста, Шограш, пробки

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