В Вологодской области идет профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства

27.01.2022 [Общество]

В Вологодской области в удаленных населенных пунктах идет выездная профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства. Посмотреть, когда ветеринары прибудут в тот или иной населенный пункт, можно на официальных сайтах и в социальных сетях районных ветеринарных станций. 

Владельцам вакцинированных животных будет выдана справка и даны рекомендации по уходу за питомцем.

«Проведение вакцинации всеми хозяевами позволит существенно сократить влияние вируса на окружающую среду. Граждане должны помнить: прививая своих питомцев, они поддерживают здоровую эпидемиологическую и эпизоотическую обстановку в области и стране», — комментирует выездную вакцинацию заместитель губернатора Михаила Глазкова.

Прививочная кампания проводится каждый год в обязательном порядке. Каждый год таким образом в регионе прививают более 25 тысяч собак и кошек препаратами Рабикан, Дефенсер, Нобивак Рабиес.

При отсутствии прививки кошки и собаки не допускаются к выставкам, племенному разведению и перевозкам в общественном транспорте.

Тэги: домашние животные, вакцинация

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