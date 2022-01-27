В Вологодской области идет профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства

В Вологодской области в удаленных населенных пунктах идет выездная профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства. Посмотреть, когда ветеринары прибудут в тот или иной населенный пункт, можно на официальных сайтах и в социальных сетях районных ветеринарных станций.

Владельцам вакцинированных животных будет выдана справка и даны рекомендации по уходу за питомцем.

«Проведение вакцинации всеми хозяевами позволит существенно сократить влияние вируса на окружающую среду. Граждане должны помнить: прививая своих питомцев, они поддерживают здоровую эпидемиологическую и эпизоотическую обстановку в области и стране», — комментирует выездную вакцинацию заместитель губернатора Михаила Глазкова.

Прививочная кампания проводится каждый год в обязательном порядке. Каждый год таким образом в регионе прививают более 25 тысяч собак и кошек препаратами Рабикан, Дефенсер, Нобивак Рабиес.

При отсутствии прививки кошки и собаки не допускаются к выставкам, племенному разведению и перевозкам в общественном транспорте.