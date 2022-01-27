Череповецкий спортсмен завоевал две медали первенства Европы по спортивному ориентированию

27.01.2022 [Спорт]

Череповчанин Андрей Ламов завоевал серебро и бронзу на первенстве Европы по спортивному ориентированию.

Спортсмен СШОР «Витязь» занял второе место на средних дистанциях, уступив только напарнику по сборной России Владиславу Кисёлеву. Ещё одну медаль, уже бронзового достоинства, Андрей Ламов завоевал в спринтерской смешанной эстафете. В паре с Татьяной Обориной из Пермского края череповчанин занял третье место. Пара Ламов — Оборина уступила двум другим парам из России: Владимир Киселёв — Марина Вяткина и Сергей Горланов — Олеся Рязанова. На четвертом месте оказалась сборная Швеции.

Чемпионат Европы (ESOC), который считается первым этапом Кубка мира SkiO 2022 года, прошел  в Болгарии. В элите — 65 мужчин и 56 женщин участвуют в трех индивидуальных гонках, спринтерской эстафете и стандартной эстафете.

Тэги: чемпионат Европы, спортивное ориентирование

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