Сокольский суд оштрафовал местного предпринимателя за продажу мишки Teddy

В Сокольском районном суде вынесено решение по иску представителя компании Carte Blanche Greetings Ltd к местному предпринимателю. Компания просила взыскать с местного предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного авторского права на медвежонка «Tatty Teddy» серии Me To You — серый мишка с синим носом.

Как заявили в компании, именно им принадлежит исключительное право на изображение и дизайн мишек «Me to You», созданные по эскизам художника Стива Морт-Хилла. Кроме того, компании также принадлежат исключительные права на товарный знак, в том числе в отношении игрушек и игр, плюшевых, мягких, набивных игрушек и игрушек, заполненных гранулами.

Таким образом, рисунки плюшевого медвежонка «Tatty Teddy», сама игрушка медвежонка «Tatty Teddy», как производное произведение от рисунков, а также товарные знаки имеют международную охрану, в том числе и на территории РФ.

«22 марта 2019 года в одном из торговых центров Сокола был установлен и задокументирован факт предложения продажи обладающего техническими признаками контрафактности товара — мягкая игрушка „Tatty Teddy“, — рассказали в объединенной пресс-службе судов области. — Факт приобретения товара подтвержден товарным чеком и видеозаписью процесса приобретения товара».

В исковом заявлении представитель компании просил взыскать с предпринимателя компенсацию в размере 10 000 рублей, судебные издержки в размере стоимости приобретенного товара — 360 руб., стоимость почтового отправления — 219 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 800 руб.

Суд принял во внимание, что истец не передавал ответчику исключительное право на указанный товарный знак, и удовлетворил требования в полном объеме.