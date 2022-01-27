Сокольский суд оштрафовал местного предпринимателя за продажу мишки Teddy

27.01.2022 [Общество]

В Сокольском районном суде вынесено решение по иску представителя компании Carte Blanche Greetings Ltd к местному предпринимателю. Компания просила взыскать с местного предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного авторского права на медвежонка «Tatty Teddy» серии Me To You — серый мишка с синим носом.

Как заявили в компании, именно им принадлежит исключительное право на изображение и дизайн мишек «Me to You», созданные по эскизам художника Стива Морт-Хилла. Кроме того, компании также принадлежат исключительные права на товарный знак, в том числе в отношении игрушек и игр, плюшевых, мягких, набивных игрушек и игрушек, заполненных гранулами.
Таким образом, рисунки плюшевого медвежонка «Tatty Teddy», сама игрушка медвежонка «Tatty Teddy», как производное произведение от рисунков, а также товарные знаки имеют международную охрану, в том числе и на территории РФ.

«22 марта 2019 года в одном из торговых центров Сокола был установлен и задокументирован факт предложения продажи обладающего техническими признаками контрафактности товара — мягкая игрушка „Tatty Teddy“, — рассказали в объединенной пресс-службе судов области. — Факт приобретения товара подтвержден товарным чеком и видеозаписью процесса приобретения товара».

В исковом заявлении представитель компании просил взыскать с предпринимателя компенсацию в размере 10 000 рублей, судебные издержки в размере стоимости приобретенного товара — 360 руб., стоимость почтового отправления — 219 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 800 руб.
Суд принял во внимание, что истец не передавал ответчику исключительное право на указанный товарный знак, и удовлетворил требования в полном объеме.

Тэги: контрафакт, мишка, суд, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

Арбитражный суд обязал Эльбруса Карсанова снести новострой в центре Вологды
В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы
В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
В Вологодской городской больнице №2 назначен новый главный врач
В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин
В Вологде осудили группу «чёрных риелторов», которые убивали пенсионеров
19 организаций соцобслуживания Вологодской области переводят на закрытый режим работы
Шекснинский предприниматель привез в район 32 инфицированных COVID гастарбайтера
Вологодские реставраторы нашли тайник с письмами в доходном доме на улице Кирова
«Мировые башни под Вологдой» лидируют во всероссийском конкурсе арт-объектов

Похожие новости

В Вологде у предпринимателя изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 8,5 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело

2266
0

В Череповце полицейские изъяли контрафактные сигареты на полтора миллиона рублей

Установлено, что табачные изделия привезли из Санкт-Петербурга

1011
0

С череповецкого предпринимателя взыскали 40 тысяч рублей за продажу контрафактного набора игрушек «Три кота»

Суд уменьшил изначальную сумму иска в два раза

1248
0

С грязовецкого предпринимателя взыскали 70 тысяч рублей за незаконное использование персонажей из мультфильма «Свинка Пеппа»

Изначально истец просил суд взыскать с мужчины 140 тысяч рублей, но размер компенсации снизили

1633
0

В Вологде полицейские изъяли партию контрафактных сигарет на 4 млн рублей

37,5 тысяч пачек хранились в гараже

1000
0

С череповецкого предпринимателя взыскали 254 тысячи рублей за незаконное использование товарного знака «CHANEL»

В магазине ответчика продавалась обувь, шарфы и сумка, на которых без разрешения правообладателя использовались указанные товарные знаки

832
0

В Вологде изъяли крупную партию контрафактных сигарет на 3,6 млн рублей

На табачную продукцию были нанесены акцизные марки с признаками подделки

1482
0

10 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли из продажи в Череповце

Немаркированной табачной продукцией торговали в восьми точках

1112
0

Великоустюгского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами

Уголовное дело в отношении лиц, у которых подсудимый закупил сигареты, выделено в отдельное производство

4550
0

Костюм «CHANEL» за 700 рублей: предпринимателя из Бабаево наказали за торговлю контрафактом

Мужчина должен выплатить правообладателю 110 тысяч руболей

1396
0

Жителя Великоустюгского района будут судить за торговлю контрафактными сигаретами

Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей

1023
0

6,5 млн. рублей отсудили правообладатели за незаконное использование образов мультгероев в Вологодской области

Чаще других в Арбитражный суд Вологодской области обращается ООО «Студия анимационного кино «Мельница», которой принадлежат права на Лунтика и Барбоскиных

1729
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Вологды из ревности напал с ножом на двоих собутыльников и сожительницу
В ГИБДД разъяснили, как поменялось движение в Вологде из-за ремонта моста через Шограш
В Вологодской области идет профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства
Жители села Молочное начали сбор подписей против сноса гаражей
Виновных в плохой уборке снега в Соколе привлекут к административной ответственности
Рекультивация городской свалки на улице Мудрова в Вологде пройдет в два этапа
Череповецкий спортсмен завоевал две медали первенства Европы по спортивному ориентированию
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8882
0
26.01.2022 [БлогоVO]

Рекультивацию несанкционированной городской свалки на ул. Мудрова предлагается провести в два этапа

310
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1841
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика