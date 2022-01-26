В Вологде произошел пожар в деревянном доме, признанном памятником федерального значения

26.01.2022 [Происшествия]

В Вологде произошел пожар в двухэтажном деревянном доме XIX века на улице Гоголя, 51. Дом признан памятником архитектуры федерального значения. 

Сообщение о пожаре поступило в 18 часов 53 минуты. 

Огонь начался на уровне второго этажа. Предположительно, причиной стали проблемы с проводкой. Сейчас здание находится в бессрочном пользовании ИСЭРТ РАН. Ранее там располагалась музыкальная школа.

По данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация», дом был построен в 1869 году. В конце XIХ века он принадлежал известной в городе дворянской семье Волоцких. Затем он сменил нескольких хозяев, последним из которых был Александр Николаевич Дыдин, под чьим именем особняк и вошел в историю.

Для сохранения основных конструктивных элементов здания здесь проводились противоаварийные ремонтно-реставрационные мероприятия: были выполнены работы по восстановлению, усилению и гидроизоляции фундаментов, устроена ливневая канализация и отмостка по периметру здания. Выполнен косметический ремонт помещений.

Оформление главного фасада дома симметрично и разделено на три части. Его центральная часть украшена изящным балконом. Но главная отличительная черта фасада — это обилие уникального по исполнению резного декора.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Благодаря работе пожарных огонь был локализован в 19:13 и через несколько минут ликвидирован полностью. 

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Тэги: пожар, дома памятники
Фото: МЧС Вологодской области

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