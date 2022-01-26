Четверо работников железной дороги в Вологде подозревааются в краже семи тонн металлолома

В Вологде полицейские задержали четверых местных жителей, подозреваемых в кражах металлолома.

Все подозреваемые — работники железной дороги. Во время смен они залезали на вагоны с ломом, сбрасывали оттуда металл и вывозили похищенное на личном транспорте.

«Во время стоянок составов на промежуточной станции в четвертом квартале 2021 года фигурантами совершены девять фактов хищения лома. Ущерб, причиненный преступными действиями злоумышленников, превысил 150 тыс. рублей. Общий вес похищенного составил более семи тонн», — сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Часть лома мужчины сдали в скупку, а вырученные деньги поделили. Остальной металл изъяли полицейские.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют мужчин на причастность к совершению аналогичных преступлений.