В Череповце «Шкода» сбила семилетнего мальчика и 14-летнюю девочку

В Череповце 31-летний водитель за рулём «Шкоды Октавиа» сбил семилетнего мальчика и 14-летнюю девочку. Инцидент произошёл напротив дома № 82 на Октябрьском проспекте 25 января в 18:23.

По данным городского ГИБДД, водитель не справился с управлением и наехал на детей — брата и сестру, ждавших на обочине дороги мать. После «Шкода» врезалась в столб. Пострадавшие находятся в больнице.

Как сообщает официальный сайт города, у мальчика диагностировано сотрясение мозга, у девочки — травма коленного сустава. Водитель был трезв, что подтвердило медосвидетельствование. За медицинской помощью он не обращался. Меру наказания ему определят, когда закончится лечение детей.