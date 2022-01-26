Лекция «Общественные настроения в Вологде в 1910 – 1920-х годах» пройдёт в Доме купца Самарина

Лекция «Общественные настроения в Вологде в 1910 — 1920-х годах» пройдёт 29 января в музее «Вологда на рубеже XIX–XX веков» на Советском проспекте.

«Спикер — Леонид Сергеевич Панов, расскажет об ожидании демократических преобразований среди вологжан накануне Февральской революции и сразу после неё, о том, как были восприняты революционные события 1917 года простыми обывателями и о состоянии общественного сознания вологжан в годы гражданской войны и интервенции», — сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Леонид Панов — преподаватель ВоГУ, историк краевед, изучающий историю города больше 30 лет.

Мероприятие состоится 29 января 2022 года по адресу Советский проспект, 16А. Начало в 13:00. Для посещения требуется QR-код или справка о вакцинации. Сохраняется масочный режим. Возрастное ограничение 12+

Записаться на лекцию можно по телефонам: 72-43-11; 8-981-441-38-08.