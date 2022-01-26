В Вологде 243 класса в 36 школах выведены на карантин

26.01.2022 [Общество]

В Вологде школы и детские массово выводят детей на карантин. По данным на среду, 26 января, на карантине находятся 283 класса в 36 школах и 70 групп в 40 детских садах. Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице в соцсетях.

Накануне, по словам мэра, на карантине находилось 183 школьных класса и 57 групп в детских садах. Если сравнивать с показателями недельной давности, то картина еще более удручающая — количество закрытых на карантин классов увеличилось в 8 раз. Неделю назад на карантине находились лишь 30 классов.

При этом количество пациентов в моногоспиталях остается относительно стабильным. В лечебном учреждении на Советском проспекте по данным на 26 января лечение получают 261 вологжанин, из них в тяжелом состоянии 30 человек. Накануне в моногоспитале находилось 243 человека, в том числе 36 человек в тяжелом состоянии.

Несколько иная картина в детской областной больнице. Там количество пациентов за сутки увеличилось с 28 до 36 человек. Неделю назад в детском моногоспитале было всего 14 пациентов.

Тэги: коронавирус, карантин, школы
Сюжет: Пандемия коронавируса

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