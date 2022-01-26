Вологжанин продал прохожему игровую приставку, которую взял в аренду по найденному на улице паспорту

26.01.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли мошенничество в отношении 20-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что разместил в интернете объявление о сдаче в аренду игровой приставки. На объявление откликнулся мужчина, который заплатил ему 600 рублей и оставил в качестве залога паспорт. На следующий день арендатор не вернул приставку и не отвечал на звонки. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 29-летний ранее судимый вологжанин. Его задержали, и он рассказал, что во время прогулки нашёл паспорт на имя 37-летнего мужчины. Его он и оставил в залог. Он пытался сбыть приставку в ломбард, но её не приняли, так как у подозреваемого не было на неё документов. Тогда он продал консоль прохожему за 500 рублей.

Выяснилось также, что задержанный причастен к грабежу.

«В ноябре 2021 года подозреваемый похитил 15 батонов колбасы в одном из магазинов на улице Северной. Продавцы, заметив кражу, потребовали у злоумышленника вернуть товар. Проигнорировав крики работников, молодой человек отправился на выход, потеряв по пути два батона колбасы, ещё один он кинул на кассу со словами, что больше у него ничего нет. Позже остатки похищенных колбасных изделий он продал прохожему за тысячу рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. За мошенничество мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, грабеж

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