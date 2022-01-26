В Вологде объявлен сбор книг для благотворительной акции «Книжный круговорот»

26.01.2022 [Общество]

Социально-экологический проект «КругОвороТ»  объявил о сборе книг в рамках проекта «Книжный круговорот».

«Книги не должны лежать на полке, их нужно читать!», — написали организаторы акции. 

Они напоминают, что совсем скоро наступит International Book Giving Day (Международный день дарения книг). Поэтому вновь запущен «Книжный круговорот», который проходил в прошлом году. 

С 26 января по 4 адресам активисты будут собирать не нужные книги, которые превратят в полезный ресурс и радость для других людей.  Акция продлится до 11 февраля, и в выходные будет организовано большое книжное мероприятие, на котором будет благотворительная распродажа и книгообмен для всех желающих.

Благотворительный сбор книг будет проходит по следующим адресам:

1. В благотворительном магазине на ул. Ленинградской, 150, (вход рядом с Позитроникой) по будням с 10:00 до 17:30, по субботам с 10 до 13:00;

2. В центре выдачи на ул. Зосимовской, 17 по субботам с 9:00 до 11:00;

3. В районе улицы Конева по предварительной договоренности с Еленой по телефону 8-981-442-12-08;

4. В районе улицы Чернышевского по предварительной договорённости с Ольгой по телефону 8-900-544-61-57.

Также организаторы сообщают, что каждому, кто 14 февраля 2022 года совершит покупку в добром магазине «КругОвороТ», будет подарена любая книга, которая имеется в зале. 

Тэги: книги, благотворительная акция

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