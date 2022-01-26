В Соколе избиение девушки молодым парнем попало на камеры видеонаблюдения

26.01.2022 [Происшествия]

В Соколе молодой человек на протяжении почти двух минут издевался на улице над молодой девушкой. Избиение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Происшествие случилось накануне вечером на перекрестке улиц Советской и Беляева.

Судя по записям, сначала парень сбил потерпевшую с ног подсечкой, а когда девушка поднялась и попыталась уйти, он догнал ее и начал избивать рядом, причем, рядом с проезжей частью. Только после того, как к месту происшествия стали подтягиваться случайные прохожие, а также появился автомобиль скорой помощи, драчун сбежал, оставив потерпевшую лежать на снегу.

«По данному факту полиция начала проверку», — сообщили NewsVo в региональном УМВД. - В правоохранительные органы с заявлением потерпевшая не обращалась, информация от скорой помощи также не поступала».

Полицейские мониторят видеозапись, чтобы установить всех очевидцев этого происшествия, а также самого подозреваемого в избиении.    

Тэги: драка, камеры наблюдения, Сокол
видео: Baza.net

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