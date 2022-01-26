Череповецким школьникам разрешили разрисовать стены учебного заведения

26.01.2022 [Общество]

В череповецкой школе № 1 педагог Наталья Шаркова очень необычным способом решила проблему разрисованных стен в туалетах учебного заведения.

В один прекрасный день преподаватели застали мальчишек за разрисовыванием стен в туалете.

«Однако педагоги не пошли по стандартному пути — „родителей в школу/неуд за поведение“, а предложили ребятам рисовать прямо на стенах коридоров школы, — рассказал на своей странице в соцсетях мэр города Вадим Германов. — Учитель изобразительного искусства Наталья Шаркова возглавила группу энтузиастов: теперь вместо темно-коричневых стен появился проект „Россия в красках“. Ребята после уроков с удовольствием остаются и рисуют мир, в котором нет места темным оттенкам».

Городским властям понравилась эта идея и школе уже выделаны деньги на продолжение работы. Ученики смогут купить краски, завершить работы в коридоре и приступить к новым проектам.

«Крупный строительный гипермаркет уже рассматривает возможность выделения материалов для участия в этой затее. Школа преобразится, а дети направят свою энергию в творческое русло. Подобные проекты хочется поддерживать — будем это делать и впредь», — рассказал Вадим Германов.

 

Тэги: школа, проект, власти

ТОП НЕДЕЛИ

Арбитражный суд обязал Эльбруса Карсанова снести новострой в центре Вологды
Почему ремонт моста через Шограш в Вологде продлится 23 месяца и почему выбран такой вариант движения
В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы
В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
В Вологде 26-летнему мужчине предъявили обвинение в тройном убийстве
В деревне Родионцево под Вологдой выгорела станция техобслуживания
В Вологодской городской больнице №2 назначен новый главный врач
Вологодское средневековье: в новый год с мусором, без дорог и без света
Авариями на электросетях в Вологодской области займутся следователи СК
В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин

Похожие новости

600 учеников эвакуировали в результате пожара из школы №30 Череповца

По предварительным данным, возгорание произошло в лаборатории на втором этаже учебного заведения

1405
0

В Череповце открыли Школу народного экскурсовода

В Школе все желающие смогут изучить методику экскурсоведения, готовить и проводить экскурсии

523
0

Городская родительская конференция пройдёт в Вологде 25 октября в режиме онлайн

Тема мероприятия – «Клиповое мышление современного ребёнка»

618
0

В школе № 26 Вологды произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки

Было эвакуировано 890 человек

1438
0

Уроженец Нарьян-Мара под наркотиками пытался проникнуть в школу №39 в Вологде

На вопросы задержавших его росгвардейцев он отвечал песнями

1729
0

В Пермском крае шестиклассник устроил стрельбу в школе

К счастью, пострадавших нет. Стрелка обезоружила директор школы

1232
0

Экспозиция «Ночлежный приют» появилась в музее «Семёнково» под Вологдой

Здесь вы узнаете о специальных помещениях при сельских школах 19-го века, где оставались ночевать дети из дальних деревень

2245
0

В Вологодской школе для детей с ограниченными возможностями после ремонта протекает крыша, вздулись полы, образовалась плесень

На некачественный ремонт обратили внимание родители

951
0

Вологодских школьников проверят на возможное употребление наркотиков

Осенью во всех регионах страны стартует социально-психологическое тестирование

795
0

Прокуратура Вологодского района не разрешила школьникам заниматься на китайских компьютерах

Компьютеры из Китая должны были поставить в школы поселков Майский и Сосновка

1191
0

Картофельные ньоки, митболлы и тамаго-яки могут появиться в меню школьных столовых Вологды

Совет детских директоров вологодских школ предложил 17 новых блюд для школьного меню

972
0

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе

Открытые угрозы опубликованы в одном из телеграмм-каналов

9016
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на кольце по улице Конева опробовали реверсивную схему движения
В Соколе избиение девушки молодым парнем попало на камеры видеонаблюдения
Череповецким школьникам разрешили разрисовать стены учебного заведения
Череповецкий медцентр, переставший принимать по ОМС, вынудил людей самостоятельно добывать свои истории болезни
Неизвестный мужчина погиб во время пожара в деревянном доме в Вологде
Молодежка череповецкого «Алмаза» дважды переиграла мытищинский «Атлант»
В Вытегорском районе в ДТП погиб водитель грузовика
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8816
0
25.01.2022 [БлогоVO]

Вагон внезапно обнаружился на территории завода, который недавно приобрела компания «Вологодские лесопромышленники»

463
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1764
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика