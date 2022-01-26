Череповецким школьникам разрешили разрисовать стены учебного заведения

В череповецкой школе № 1 педагог Наталья Шаркова очень необычным способом решила проблему разрисованных стен в туалетах учебного заведения.

В один прекрасный день преподаватели застали мальчишек за разрисовыванием стен в туалете.

«Однако педагоги не пошли по стандартному пути — „родителей в школу/неуд за поведение“, а предложили ребятам рисовать прямо на стенах коридоров школы, — рассказал на своей странице в соцсетях мэр города Вадим Германов. — Учитель изобразительного искусства Наталья Шаркова возглавила группу энтузиастов: теперь вместо темно-коричневых стен появился проект „Россия в красках“. Ребята после уроков с удовольствием остаются и рисуют мир, в котором нет места темным оттенкам».

Городским властям понравилась эта идея и школе уже выделаны деньги на продолжение работы. Ученики смогут купить краски, завершить работы в коридоре и приступить к новым проектам.