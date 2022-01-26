Неизвестный мужчина погиб во время пожара в деревянном доме в Вологде

44 огнеборца были задействованы сегодня ночью при пожаре в расселенном двухэтажном деревянном доме на улице Некрасова в Вологде.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около половины первого ночи.

«Огнём повреждена внутренняя и наружная отделка дома, частично обрушилась кровля. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, пожар на площади 400 квадратных метров был ликвидирован», — рассказали в региональном МЧС.

После ликвидации очага возгорания на втором этаже дома был обнаружен погибший мужчина. Его личность, а также причины происшествия в настоящее время устанавливаются.