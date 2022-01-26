Молодежка череповецкого «Алмаза» дважды переиграла мытищинский «Атлант»

Матч между череповецким «Алмазом» и мытищинским «Атлантом» прошел накануне на площадке подмосковной команды.

Хозяева первыми открыли счёт. Но ещё до первого перерыва череповчане смогли сравнять его. Во второй двадцатиминутке Александр Агапов вывел молодёжку «жёлто-чёрных» вперёд. В начале третьей Егор Смирнов увеличил преимущество своей команды до двух шайб, забросив свою первую шайб в МХЛ. Сейчас на счету 16-летнего нападающего 5 очков по системе гол+пас (1+4).

Окончательный счёт установил Иван Подшивалов, забив гол в большинстве. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Алмаза». Эта победа над «Атлантом» стала второй подряд. Днём ранее команды сыграли со счётом 3:2.

«Сегодня все вышли готовые, все хотели победить, никто не жалел себя. Первые два периода получилась равная борьба, хорошо сыграли в меньшинстве. Отлично начали третий период и в конце удалось реализовать большинство, довести игру до победы. Рад, что удалось отличиться в нужное для команды время, — сказал после игры Егор Смирнов.

Череповчане сейчас занимают 5 строчку в Западной конференции МХЛ, набрав 65 очков в 46 матчах. В следующем туре «Алмаз» сыграет против лидера конференции — московской «Красной Армии». Игры пройдут в столице 28 и 29 января.