Вологодские чиновники переходят на отечественный софт

25.01.2022 [Политика]

Органы исполнительной власти Вологодской области переходят на использование отечественного офисного программного обеспечения. 

Об этом заявили в департаменте цифрового развития Вологодской области.

По итогам 2021 года более 98% закупленного офисного программного обеспечения в органах исполнительной власти области является отечественным.

 «Последние несколько лет мы активно занимаемся переводом органов исполнительной государственной власти на использование отечественного программного обеспечения. Это одна их приоритетных задач в области обеспечения информационной безопасности региона. Практические все закупаемое программное обеспечение в органах исполнительной власти является отечественным, что способствует достижению соответствующих целевых показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», – прокомментировал заместитель Губернатора области Виталий Тушинов.

Внедрение в органах государственной исполнительной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных бюджетных учреждениях отечественного офисного программного обеспечения один из показателей регионального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Процесс импортозамещения в Вологодской области запущен с 2019 года. 

Тэги: чиновники, софт

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