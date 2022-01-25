Роспотребнадзор сократил сроки изоляции для контактных по коронавирусу

25.01.2022 [Общество]

 С 26 января карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, сокращается с 14 до 7 дней. Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом России. 

В постановлении говорится что, лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления, в случае развития заболевания, а не 14 дней, как это было ранее.

Данное постановление не коснется тех, кто уже сидит на карантине.

«Те граждане, которые получили постановление до вступления его в силу, должны будут соблюдать 14-дневный карантин, как-то было предписано ранее им выданными документами», — прокомментировала ситуацию заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Марина Костина Костина телеканалу «Россия-24».

Вакцинированные граждане самоизоляции не подлежат.

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Тэги: коронавирус, карантин
Сюжет: Пандемия коронавируса

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