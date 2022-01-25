За последние пять лет жители Вологодской области стали беднее на 20%

25.01.2022 [Экономика]

Реальные доходы жителей Вологодской области упали на 20% за последние пять лет. Такие данные приводит Forbes.

«В 2016 году доходы жителей 66 регионов России не дотягивали до среднероссийского уровня, а сегодня большинство из них живут еще хуже, свидетельствуют расчеты ING», — пишет Forbes.

По результатам расчетов в регионах с низкими доходами за последние пять лет они еще снизились, в богатых наоборот. К сожалению, Вологодская область не относится ко вторым. 

«В 49 субъектах со средним и низким доходом, где на начало 2021 года проживало свыше 77 млн человек (53% населения), реальные доходы населения за последние пять лет упали», —  говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. 

На первом месте по падению реальных доходов за последние пять лет оказалась Тамбовская область: сегодня реальные денежные доходы ее жителей на 15% меньше, чем в 2016 году. Тогда они были ниже среднероссийских на 16%, а сейчас — на 27%. 

На втором месте — Новгородская область. На третьем месте доходов Республика Коми. 

Отрыв от среднего по России уровня благосостояния увеличился в Вологодской области — с 10% до 20%.

Радует, что темпы роста закредитованности населения в регионе ниже, чем в среднем по стране.

Исследователи связывают падение доходов россиян с несколькими причинами. В 2013 году благосостояние граждан нашей страны достигло исторического максимума. С тех пор Россия не может вернуться к этому показателю. На это повлияло присоединение Крыма, последовавшие за этим санкции и кризис. С тех пор доходы населения стали падать. Особенно остро это ощущалось в 2016 году. В 2018 и 2019 годах доходы немного повысились, но в 2020 году пришел «коронакризис» и доходы россиян снова упали.

Их удалось чуть-чуть вытянуть в 2021 году. По последним доступным данным (январь–сентябрь 2021 года), реальные доходы населения сейчас на 1,3% выше уровня докризисного 2019 года. 

Тэги: бедность, доходы, Вологодская область

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