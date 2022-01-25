Для фестиваля ледяных скульптур в Череповец привезут лед из Тарногского района

25.01.2022 [Общество]

В Череповце на следующей неделе начнется десятый фестиваль ледяных скульптур. Его тема в нынешнем году фольклорная, поскольку 2022 год объявлен Годом народного искусства.

Участники фестиваля изготовят скульптуры по фольклорным мотивам своих регионов. Как пишет газета «Речь», на сегодня для участия в фестивале подали заявки 16 команд из Тарногского Городка, Великого Устюга, Каргополя, Архангельска, Череповца, Москвы, Вельска, Рязани, Тулы, Нижнего Тагила и Сергиева Посада. Впрочем, команд может быть и больше, поскольку заявки на участие будут принимать до 28 января.

Для фестиваля уже заготовлено более 200 блоков прозрачного льда высотой в метр. Член оргкомитета фестиваля Сергей Халезов рассказал изданию, что на ближайших к Череповцу водоемах выдался «неурожай со льдом», он получился грязноватым и многослойным.

Блоки заготовили в озере Климовском Тарногского района. Лед в буквальном смысле выращивали под фестиваль — убирали снег, чтобы лед лучше промерзал. Глыбы уже достали из водоема, сейчас их сушат, а в Череповец привезут 1 февраля.

 

Тэги: ледяные скульптуры, команды, фестиваль

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