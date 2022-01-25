В Вологде пройдет зимняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России

25.01.2022 [Спорт]

Вологда примет зимнюю Спартакиаду Союза городов Центра и Северо-Запада России. Участниками масштабного спортивного мероприятия, которое стартует 27 января, станут более 400 спортсменов, представляющих Вологду, Череповец, Великий Новгород, Архангельск, Сыктывкар, Иваново, Петрозаводск, Псков, Ярославль и Владимир.

В Вологде спортсмены будут состязаться в лыжных гонках, хоккее, фигурном катании, конькобежном спорте. Есть также новые для спартакиады виды — зимний трэйл и киберспорт.

Для соревнований задействуют стадион «Локомотив», Ледовый дворец, спортивный комплекс «Изумруд», киберспортивную арену на улице Ленина, — сообщает пресс-служба городской администрации.  

27 января пройдет заезд команд, а также начнутся первые тренировки. 28 января в 10.00 на стадионе «Локомотив» состоится церемония открытия Спартакиады, а далее в течение трех дней — сами соревнования по разным видам спорта. В группе Спартакиады будет организована прямая трансляция.

Итоги будут подведены в Ледовом дворце на улице Пугачева 30 января.

Тэги: спартакиада, северо-запад, соревнования

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