Тестировать работников на COVID работодателям рекомендуют два раза в неделю

Роспотребнадзор предлагает работодателям тестировать сотрудников на COVID-19 два раза в неделю. Как следует из документа, проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата, пишут «Ведомости».

В организациях, где штат составляет менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам). Если в компании трудится от 500 до 1000 человек, то анализы рекомендовано брать раз в неделю. Крупным предприятиям со штатом от 1000 человек проверять работников необходимо минимум раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно, но ее придется провести для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.

По словам представителей ведомства, документ ориентирован на тех работодателей, которые уже проводят добровольное тестирование сотрудников или собираются его ввести.

Предложение Роспотребнадзора будет непосильным для исполнения для всего малого и среднего бизнеса, если финансовая ответственность будет переложена на предпринимателей, цитирует «Фонтанка» главу объединения «Опора России» Александра Калинина. Он напомнил, что сейчас в таких компаниях трудится 14 млн человек. Даже если учесть, что на удаленную работу переведено 30% сотрудников, все равно тесты понадобятся минимум 10 млн работников, не считая индивидуальных предпринимателей.

С учетом того, что стоимость одного ПЦР-теста на COVID в среднем составляет 2000 рублей, затраты бизнеса могут достигать минимум в 40 млрд рублей в месяц, или 480 млрд рублей в год. По словам представителей «Опоры России», наиболее критично рекомендации отразятся на предприятиях от 5 до 10 человек. Затраты могут также ударить по новым предприятиям малого и среднего бизнеса, которые были открыты только в 2021 году.