Житель Кирилловского района получил шесть лет колонии за угон и нападение с ножом на собутыльников

25.01.2022 [Происшествия]

В Кирилловском районе суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновным в угоне и причинении вреда здоровью собутыльников.

Согласно показаниям подсудимого, в конце мая 2021 года он угнал мотоцикл «Минск», чтобы попасть на проводы знакомого в армию. На следующий день он вернул транспорт в гараж потерпевшего.

В конце июня 2021 года мужчина распивал спиртное у себя дома в компании знакомого Ф. и его тестя. В ходе возникшей ссоры подсудимый ударил Ф. ножом по лицу, а заступившегося за него тестя — ножом в живот.

«Подсудимый вину по всем трем преступлениям признал полностью», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом рецидива преступлений осуждённому назначено наказание в виде шести лет и трёх месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Региональная пресс-служба судов также отмечает, что за время рассмотрения дела мужчина успел совершить ещё три преступления: кражу денег с банковской карты, причинение телесных повреждений и угрозы убийством.

Тэги: угон, вред здоровью, пьянка, приговор

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